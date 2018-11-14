Украина Украинцы тратят на еду больше половины своих доходов

2018-11-14 18:00 210

Украинцы во втором квартале 2018 года тратили на продовольственные товары и питание вне дома 52,9% своих расходов. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает Государственная служба статистики со ссылкой на данные выборочного обследования условий жизни домохозяйств.

По данным ведомства, 22,7% расходов украинцев ушло на непродовольственные товары, 13,8% – на оплату услуг (включая услуги ЖКХ), 2,9% на личное подсобное хозяйство, 7,7% – прочие расходы.

Госстат проводит выборочные обследования населения (домохозяйств) с 2004 года. Объем ежегодной выборки в 2014-2018 годах – 13029 домохозяйств. Объем выборки 2018 года за исключением количества домохозяйств, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму, составляет 12228 домохозяйств