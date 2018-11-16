Политика ЕС настаивает на обмене всеми заложниками на Донбассе до конца 2018 года

2018-11-16 16:29 162

В Европейском Союзе призвали российскую и украинскую стороны договориться об обмене задержанными до конца 2018 года.

"ЕС призывает Россию и Украину договориться об обмене задержанными до конца 2018 года. Мы приветствуем твердую поддержку этого пути, высказанную канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Петром Порошенко", - сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в ОБСЕ.

Напомним, ранее на тот момент еще представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявлял, что до президентских выборов 2019 года продвижения в вопросе обмена заложниками на Донбассе ожидать не следует.

По данным СБУ, в настоящий момент в плену на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса находятся более ста человек. По официальным данным, ВСУ удалось взять в плен 82 боевика.