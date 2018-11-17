Политика У Порошенко отреагировали на угрозы РФ перекрыть Азовское море

2018-11-17 14:00 174

 

Представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко заверила, что в случае перекрытия Российской Федерацией Азовского моря для наших судов, реакция Украины будет жесткой.

Об этом она сказала на брифинге в Киеве.

"Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву. Азовское море считается внутренним морем, поэтому то, что были не подписаны договоры о разделе использования вод Азовского моря, говорит о том, что мы должны пользоваться этой международной конвенцией ... Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательно будет реакция СБУ, пограничников", - сказала Луценко.

Она добавила, что будут открыты уголовные производства в отношении должностных лиц и действий РФ в случае перекрытия Азовского моря.

Кроме того, Луценко заявила, что активизация РФ в таких провокациях в Азовском море означает, что Путин не собирается останавливаться, а хочет активизироваться, особенно в предвыборный период.

"Весь юг Украины очень серьезно завязан на использовании Азовского моря. Активизация Путина говорит об одном - Путин хочет расшатать Украину, ввести ощущение нестабильности в Украине в 2019 году", - добавила нардеп.

Луценко считает, что власть и дипкорпус должны активизироваться для консолидации вокруг Украины международного сообщества, свободного мира и для усиления санкций против РФ.

В российском Совете Федерации пугают способностью "за минуты" закрыть Азовское море для украинских суден. При этом в Кремле считают законными проверки российскими пограничниками украинских судов в Азовском море.

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