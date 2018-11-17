Политика Помпео рассказал, что ждет Россию в случае невыполнения Минских соглашений

2018-11-17 14:30 120

 

Американская администрация будет ужесточать санкции против России до полного выполнения Минских соглашений. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео после завершения переговоров с главой украинского МИД Павлом Климкиным.

"Мы продолжим навязывать последствия России, пока Москва не выполнит целиком Минские соглашения и не вернет Украине контроль над Крымом", – сказал шеф американской дипломатии.

Напомним, 8 ноября Министерство финансов США расширило санкции против РФ в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе. В список санкций внесли крымского сотрудника Федеральной службы безопасности РФ Андрея Сушко, заместителя главы "МГБ ЛНР" Александра Басова, бывшего командующего ракетными войсками и артиллерией РФ Владимира Зарицкого, восемь компаний из оккупированного Крыма и "МГБ ЛНР".

Читайте также интервью сайту "Сегодня" американского политтехнолога и политического эксперта, кандидата наук по политологии Джейсона Смарта. По его мнению, Трамп понял, что улучшить отношения с Россией нереально.

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