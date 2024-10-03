Политика Помпео назвал ограничение дальнобойных ударов по роССии "стратегически глупыми"

2024-10-03 18:26

В Госдепе отмечают, что Украина может бить по России, но оружием собственного производства.

Бывший директор ЦРУ и экссекретарь Госдепа США Майк Помпео назвал "глупыми" ограничения союзников по ударам ВСУ дальнобойным оружием по территории страны-агрессорки России.

Об этом политик заявил во время выступления в аналитическом центре в Лондоне, сообщает "Голос Америки".

"Политика наложенных ограничений стала вредной… Неспособность поражать военные цели на другой стороне условной полосы мне кажется военно-неразумной и стратегически глупой (militarily silly and strategically stupid)", — высказался Помпео.

По его словам, разрешение бить западным оружием вглубь России вряд ли могло бы вызвать эскалацию войны, как опасаются союзники Украины.

Отметим, 1 октября представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Украина может бить по территории РФ и без разрешения союзников. Впрочем, использовать для этого ВСУ могут только оружие собственного производства.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми спрогнозировал, когда Украина может получить разрешение на удары в глубь РФ.