Политика Янукович в тяжелом состоянии угодил в реанимацию, - СМИ

2018-11-18 10:00 243

 

В московскую больницу поступил беглый президент Украины Виктор Янукович. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Издание пишет, что мужчин очень похожий на Януковича, поступил в клинику имени Склифосовского еще 16 ноября. Янукович попал в больницу в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а так же травму колена.

Отмечается, что Янукович мог получить травмы время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте, откуда его в карете скорой помощи увезли в больницу.

Отмечается, что в блоке больницы, где Януковичу оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени его увезли в какую-то частную клинику.

Пресс-секретарь Януковича Юрия Кирасир отказался прокомментировать данную ситуацию.

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