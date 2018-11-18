Политика Адвокат Януковича рассказал подробности о его госпитализации

2018-11-18 12:41 336

 

Бывший президент Украины Виктор Янукович не сможет выступить с последним словом в суде в Киеве из-за госпитализации, заявил в воскресенье его адвокат Александр Горошинский.

"Он не может выступить завтра (в понедельник) в суде, он лежит на больничной койке", — заявил Горошинский.

Адвокат отметил, что Янукович получил спортивную травму.

"Виктор Федорович госпитализирован, у него спортивная травма. Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная ноги и позвоночника", — заявил Горошинский.

Ранее в НИИ имени Склифосовского в Москве сообщили, что Янукович был госпитализирован в пятницу, 16 ноября. Он был выписан из института в тот же день.
При этом адвокат сказал, что в понедельник защита Януковича намерена ходатайствовать о допросе экс-главы Украины Минэнерго Украины Эдуарда Ставицкого.

"На заседании 19 ноября мы будем рассматривать вопрос допроса Ставицкого Эдуарда, поскольку он дал важные показания", — заявил Горошинский.

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