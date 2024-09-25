Спорт Обновленный формат. "Динамо" – "Лацио": все подробности матча Лиги Европы

2024-09-25 16:05

 

Киевское "Динамо" в среду, 25 сентября, проведет первый матч первого обновленного розыгрыша Лиги Европы. Подопечные тренера Александра Шовковского в стартовом поединке основного раунда будет противостоять представителю итальянской Серии А – римскому Лацио.

Встречу принимает стадион "Фолькспаркштадион" в немецком "Гамбурге".  Время начала – 22:00 по киевскому времени.

Лига Европы. 1-й тур

Гамбург, стадион "Фолькспаркштадион"

Главный арбитр: Тасос Сидиропулос (Греция), арбитр VAR: Агелос Эвангелу (Греция)

"Динамо" (Киев, Украина) – "Лацио" (Рим, Италия) – 0:0

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ДИНАМО" – "ЛАЦИО"

Прямой эфир в Украине будет доступен на телеканале "Megogo Футбол 1", который входит в подписки "Максимальная", "Спорт" и "Максимальная + благотворительность" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

ПРОГНОЗ НА "ДИНАМО" – "ЛАЦИО"

Фаворитами поединка считаются гости. Ставки на победу итальянской команды принимаются с коэффициентом 2,05. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех киевских футболистов достигают уровня 3,60.

СУДЬИ НА "ДИНАМО" – "ЛАЦИО"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Греции, которую возглавляет Тасос Сидиропулос. Помогать ему будут лайнсмены Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Роль четвертого рефери исполнит Василис Фотиас.

Также на поединке будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Агелос Эвангелу.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Динамо: Бущан – Караваев, Себальос, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

Лацио: Проведель – Ладзари, Хила, Романьоли, Тавареш, Гендузи, Ровелла, Исаксен, Дзакканьи, Нослин, Диа.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды встречались друг с другом четыре раза – дважды в Лиге чемпионов и дважды в Лиге Европы. "Динамо" проиграло три матча, а один свело к ничьей.

 

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