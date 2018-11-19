Детали фото “Виженемо з Феодосія дух Путіна!” – на Київщині активісти пікетували архієпископа Боярського

2018-11-19 13:03 246

Сьогодні активісти громадської ініціативи “Україні – Українську Церкву!” пікетували будинок вікарія Київської Митрополії УПЦ МП архієпископа Боярського Феодосія з вимогами почати служити Богові та Українському народові, а не ФСБ, Путіну та Росії.

Активісти стояли з транспарантами “Феодосій, переходь на бік українського народу!”, “Виженемо з Феодосія дух Путіна!”, “Феодосій, досить служити ФСБ!”, “Не підтримуєш Томос – воюєш проти України!”.

Архієпископ Феодосій вже досить давно є фігурантом скандалів. Як стверджують журналісти інтернет-видання “Антикор” в статті “Агент Кремля у рясі: Бог не бачить, Москва підтримає”, саме "скромне" існування цього архієпископа демонструє усі вигоди, які сьогодні отримують священнослужителі УПЦ МП від "правильного служіння вівтарю". Перш за все це заміський будинок Архієпископа Феодосія площею 386,8 кв. м. в селі Гатне Києво-Святошинського району. Придбав його священнослужитель в 2013 році разом з дорогою земельною ділянкою. Пересувається служитель церкви на елітних авто, вартість яких стартує від 50 тис. доларів США. Для «прикриття» перед мирянами в червні 2018 року архієпископ придбав непримітну та відносно недорогу SUZUKI SX-4, державний номер АА 2020 РА, яку майже не використовує.

Члени родини Архієпископа Феодосія також не бідують. Зокрема у приватній власності його матері Снігірьової Ольги Григорівни згідно з інформацією Державного реєстру речових прав на нерухоме майно є 2 квартири: трикімнатна квартира в м. Миколаїв (вул. Молодогвардійська) та двокімнатна квартира в м. Києві (пр-т Тичини), в якій зареєстрована вона разом із сином Снігірьовим Денисом Леонідовичем.

Атрибутом скромного життя Феодосія вже давно стали айфони, швейцарські годинники, прикраси. А от після «важкої праці» біля вівтаря Архієпископ Феодосій полюбляє відпочивати на дорогих світових курортах, віддаючи перевагу Кіпру та Мілану.

Протягом 1994-1998 рр Феодосій навчався в Калузькій Духовній Семінарії (РФ), а з 1999-го по 2001 рік - у Московській Духовній Академії. Саме тоді був завербований російськими спецслужбами. У 2001 році згідно з даними офіційного сайту УПЦ Московського патріархату Архієпископ Феодосій «направлений» в Україну. Є інформація, що на той час це було своєрідне вигнання після педофілійного скандалу, в якому фігурувало саме ім’я Феодосія.

Потрапивши в Україну, Феодосій розпочав серйозну роботу з "обробки" українських вірян. Завдання отримував згори. Регулярно контактує із представниками російського духовенства, має власний "особливий" погляд на події на Сході України, дає провокативні коментарі газеті "Вєсті" та, звичайно, систематично разом із предстоятелем Онуфрієм навідується до Росії.

Особливо ці візити почастішали з початком російської агресії на Донбасі. Маршрут зазвичай пролягає через сусідню Білорусь. Також зафіксовано візити Феодосія і до окупованого Криму, що не може не свідчити про роботу начебто українського священнослужитеся на Російську Федерацію:

Важливі докази співпраці Феодосія з російськими терористами та агентами спецслужб випливли у 2017 році. Сайт "Миротворець" опублікував фрагмети приватної переписки, що свідчать про зв’язок архієпископа зі співробітницею ФСБ Ольгою Кулигіною.