Политика В Азовском море ФСБ снова задержала катер с украинскими рыбаками

2018-11-19 19:00 324

 

Российские пограничники задержали в Азовском море в акватории Ейска украинский рыболовный катер за нарушение правил рыболовства.

Об этом заявила пресс-служба погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник, сообщает "Интерфакс".

"Иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере типа "Тунец" были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей", - говорится в сообщении.

В настоящее время, отмечается в сообщении, за нарушение правил рыболовства (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) капитан задержанного судна привлечен мировым судом Ейска к административной ответственности.

Ему назначен штраф в сумме 5 тысяч рублей. Кроме этого, по решению суда, плавсредство и орудия промысла конфискованы.

Как сообщалось, 6 месяцев назад Россия ввела новый режим инспекции судов, прибывающих из или в украинские порты в Азовском море.

Это привело к значительным задержкам и увеличению расходов со стороны украинских экспортеров и судов, курсирующих под флагами стран ЕС.

Вместе с этим Россия начала переброску военных судов в Азовское море в большом количестве, и Украина ответила наращиванием военных возможностей.

Европейский парламент 25 октября принял резолюцию о нарушении Россией международного права в Азовском море. Резолюция призывает государства-члены ЕС четко заявить, что целенаправленные санкции против России будут усилены в случае дальнейшей эскалации конфликта в Азовском море.

В МИД Украины отмечали, что денонсация договора с Россией по Азовскому морю может привести к новому территориальному спору.

Еще по теме

В украинских обеменниках происходит нечто невероятное: свежий курс

2018-11-19 18:00 612

НАТО принял резолюцию по конфликтной ситуации в Азовском море

2018-11-19 13:15 399

У Порошенко отреагировали на угрозы РФ перекрыть Азовское море

2018-11-17 14:00 1065

Из украинских аптек могут исчезнуть капельницы, шприцы и вата

2018-11-03 12:00 7710

Еще новости в разделе "Политика"

«Спортсмен» Янукович всерьез прикован к постели: интересные подробности от адвоката

2018-11-19 22:00 381

Украина грозится приостановить членство в Интерполе

2018-11-19 20:00 309

В Азовском море ФСБ снова задержала катер с украинскими рыбаками

2018-11-19 19:00 324

НАТО принял резолюцию по конфликтной ситуации в Азовском море

2018-11-19 13:15 399
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

«Спортсмен» Янукович всерьез прикован к постели: интересные подробности от адвоката 2018-11-19 22:00 381
Украина грозится приостановить членство в Интерполе 2018-11-19 20:00 309
В Азовском море ФСБ снова задержала катер с украинскими рыбаками 2018-11-19 19:00 324
НАТО принял резолюцию по конфликтной ситуации в Азовском море 2018-11-19 13:15 399

Лента

22:00 «Спортсмен» Янукович всерьез прикован к постели: интересные подробности от адвоката
21:30 В Украине с января стартует полная монетизация субсидий
21:00 Менеджер Усика рассказал, до какого времени боксера не стоит ждать на ринге
20:30 В Киеве резко пошло в рост число заболевших гриппом и ОРВИ
20:00 Украина грозится приостановить членство в Интерполе
19:56 Ставицкий выступил против предоставления Украине Томоса
19:30 На какие зарплаты могут рассчитывать украинцы в ближайшие годы: прогноз от НБУ
19:00 В Азовском море ФСБ снова задержала катер с украинскими рыбаками
18:30 В Минсоцполитики назвали условия получения субсидий для заробитчан
18:00 В украинских обеменниках происходит нечто невероятное: свежий курс