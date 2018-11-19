Детали Ставицкий выступил против предоставления Украине Томоса

2018-11-19 19:56 225

 

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сделал заявление против предоставления Украине Томоса – указа предстоятеля поместной православной церкви Вселенского патриарха Варфоломея о независимости украинской церкви.

Про свое негативное отношение к сложившейся ситуации вокруг православия в Украине Эдуард Ставицкий рассказал журналистам. «Эти люди в Киеве отказываются понимать, что церковные каноны не подлежат политической ревизии. Даже в советские времена, когда из церквей делали ангары, было непозволительно вмешиваться во внутренние дела православной общины», - заявил Эдуард Ставицкий.

Экс-министр отметил, что для него не стало сюрпризом такое поведение украинской власти, которую он неоднократно критиковал. «Я с большим уважением отношусь к Украине и украинскому народу. То, что я наблюдаю, мне больно на сердце. Я не абстрагировался от ситуации, слежу за ней. И у меня достаточно мыслей по этому поводу», - объясняет он.

Эдуарда Ставицкого считали одним из самых набожных министров времен президентства Виктора Януковича. Он поддерживал тесные отношение с наместником Киево-Печерской Лавры митрополитом Павлом, которого считал своим духовным наставником. Более того, в 2013 году состоялась уникальное для украинской политики богослужение – впервые целое министерство пришло молиться за сотрудников отрасли и не только. Это было министерство энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого во главе с ним самим. Митрополит Павел совершил благодарственный молебен о шахтерах и всех тех, кто ежедневно обеспечивает теплом и электроэнергией граждан Украины.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После переезда в Израиль бывшему министру удалось сохранить тесную связь с Русской православной церковью, о чем свидетельствует одна из фотографий ниже – Эдуард Ставицкий вместе с супругой общаются с епископом Иерусалимской православной церкви патриархом Феофилием ІІ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставицкий считает, что несмотря на действия киевской власти, направленные против единства украинской православной церкви, в будущем все станет на свои места. «Будет лучше, если православные верующие спокойно воспримут ситуацию, продолжат посещать свою церковь, не беря во внимание Томос. Рано или поздно все образуется и справедливость восторжествует», - подытожил Эдуард Ставицкий.

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