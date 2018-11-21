Политика Конфликт Азовском море: Украина срочно наращивает силы для защиты от российского вторжения с моря

2018-11-21 12:43 186

До конца 2018 года всю морскую границу от Измаила до Мариуполя возьмет под плотную охрану новое управление Морской охраны Пограничной службы.

Как заявил президент Петр Порошенко, Украина наращивает силы для защиты своей территории от российского вторжения с моря. В ближайшие два года для пограничной службы будут закуплены 24 современных легких патрульных вертолета.

Порошенко добавил, что создана система боевых резервов с мощным вооружением и бронетехникой, которые способны в кратчайшие сроки прикрыть угрожаемые направления.

Президент напомнил, что тысячи пограничников приняли участие в сдерживании российской агрессии против Украины.

"433 пограничника получили боевые ранения. За мужество и героизм, проявленные в боях с российскими оккупантами, 856 воинов-пограничников удостоены государственных наград… 70 пограничников отдали свою жизнь за Украину", - отметил Порошенко.

Напомним, в последнее время значительно возросла активность РФ в Азовском море. Россияне не позволяют торговым судам, направляющимся в украинские порты и выходящим из них, беспрепятственно проходить через Керченский пролив. В связи с этим президент Петр Порошенко ранее поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба и командованию ВМС Украины принять меры, чтобы остановить российские провокации в отношении блокирования вхождения судов в украинские порты в Азовском море.

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