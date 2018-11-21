Политика Расстрелы на Майдане: за 5 лет 442 подозреваемых, вынесено всего 9 приговоров

2018-11-21 13:15 177

В пятую годовщину начала Революции достоинства у Луценко отчитались о расследовании преступлений против участников Евромайдана. Так, глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что за пять лет следствие сильно продвинулось и результаты уже есть.

"Результаты есть, они сильно ощутимы. Можно сказать, что основная, самая важная часть работы уже проведена", - сказал он.

По словам прокурора, на сегодняшний день большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов Майдана, были раскрыты. То есть установлены обстоятельства совершения преступлений, в лучшем случае - установлены и исполнители, и организаторы, и заказчики, и пособники.

Подозрение сообщили 442 лицам. В отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд.

В делах, которые расследуются или направлены в суд, под стражей находятся 13 человек. "Их могло бы быть намного больше, но вы видите неоднократные случаи изменения меры пресечения судьями даже лицам, которые подозревались в совершении, например, трех убийств и 33 покушений на убийства. После изменения меры пресечения в апреле 2017 года они сбежали из Украины", - сказал он.

Виновными признаны 52 человека, к лишению свободы приговорены на сегодняшний день 9 человек.

"Со времени последнего февральского отчета сообщено о подозрении 42 лицам. Из них 5 прокурорам, 7 судьям, 24 правоохранителям и еще 5 "титушкам". В суд направлены 16 обвинительных актов в отношении 34 лиц. По результатам рассмотрения суды приняли 4 обвинительных приговора в отношении 4 лиц. В отношении трех - в виде лишения свободы", - сказал Горбатюк.