Политика Порошенко назвал смысл жизни украинцев

2018-11-21 17:30 432

Достоинство и свобода - это не просто словам для украинцев, а смысл жизни, считает президент.

На пртяжении веков смыслом жизни украинцев являются достоинство и свобода. Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с личным составом подразделений Десантно-штурмовых войск ВСУ в Житомирской области в среду, 21 ноября.

“Сегодня Украина отмечает пятую годовщину начала Революции Достоинства, Евромайдана, мирного протеста за наше европейское будущее. Достоинство и свобода - для украинцев это не просто слова, для нашего народа это смысл жизни в течение всех веков. Это - борьба за свою землю, за самостоятельность, за независимость", - сказал президент.

По его словам, Революция Достоинства стала логическим продолжением извечного стремления к долгожданной свободе вольнолюбивого украинского народа, который никогда не мирился с тиранией и диктатурой.

“История Украины с ее ожесточенной борьбой против зла, за свободу, достоинство и государственную независимость запечатлила на своих скрижалях целую когорту героических личностей. Революция Достоинства, война за независимость добавили в эту когорту тысячи современных героев", - отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что за успехами воинских частей и подразделений стоит ежедневный труд и мужество тысяч бойцов, "ведь стреляет оружие, а побеждают люди".

Как сообщалось, сегодня в Киеве пройдет ряд мероприятий, посвященных годовщине Майдана: поминальный молебен, шествие студентов, откроются выставки, а в Украинском доме состоится концерт Шлях гідності.

Отметим, 21 ноября отмечается не только начало Революции Достоинства, но и День Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Напомним, во время Революции Достоинства в Киеве погибли более ста участников протестов и 17 сотрудников МВД и военных внутренних войск.