Политика Столкновение Украины и РФ в Азовском море: Россия закрыла Керченский пролив

2018-11-25 14:37 291

По состоянию на 14.30 В ФСБ России сообщили о выдвижении из украинского порта Бердянск еще двух украинских кораблей и предостерегли Украину от "безответственных решений".

"Сегодня в 11:30 погранслужбой ФСБ России зафиксировано выдвижение из порта Бердянск двух бронированных артиллерийских судов класса Гюрза. В настоящий момент они на предельной скорости следуют в направлении Керченского пролива в район провокации, организованной украинской стороной", - говорится сообщении ведомства.

Отмечается, что погранслужбой ФСБ России "принимаются все необходимые меры для пресечения данной провокации". "Киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий", - заявили в ФСБ.

По состоянию на 13.40 ВМС Украины сообщают, что катер "Бердянск" ночью 25 ноября связывался с береговым постом Пограничной службы ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщал о намерении прохода Керченским проливом, однако ответа не получил. После этого были зафиксированы переговоры диспетчеру порта Керчь "Берег-23" с мпк ЧФ РФ "Суздалец" по выявлению кораблей Военно-Морских Сил ВС Украины. В то же время, на вызовы кораблей украинских ВМС диспетчеры портов Керчь и Кавказ не отвечали.

Отмечается, что пограничные корабли РФ продолжают сопровождение украинских военных кораблей в опасной близости.