Политика Ситуация в Азовском море: после нападения Россия открыла Керченский пролив

2018-11-26 09:46 129

 

Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра

Керченский пролив открыли для движения гражданских судов. Об этом сообщил представитель оккупационных властей, так называемый генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

"Разрешение для движения судов по каналу дали около четырех утра", – заявил он и отметил, что первые из них уже следуют через пролив.

Напомним, в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Ранее мы уже писали о том, что вооруженная провокация россиян в Азовском море и Керченском проливе, осуществленная против украинских кораблей вызвала резко негативную реакцию мировой общественности. Американские и европейские дипломаты и эксперты осудили действия Кремля и призвали США, НАТО и ЕС решительно действовать в ответ.

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