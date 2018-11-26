Политика Волкер прокомментировал обострение в Азовском море

2018-11-26 16:30 399

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер прокомментировал обострение в Азовском море. Он высказался по этому поводу в Twitter в ночь на понедельник, 26 ноября.

"Россия протаранила украинский корабль, мирно идущий в украинский порт. Россия захватила корабли и экипажи, и затем обвинила Украину в провокации???", - говорится в сообщении в его микроблоге.

В воскресенье, 25 ноября, два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС ВС Украины предприняли попытку перехода из порта Одессы в порт Мариуполя через Керченский пролив. Также заявляется, что о переходе было сообщено.

В России в свою очередь заявили, что украинские военные корабли о переходе не предупреждали и осуществляли опасные маневры. Российские корабли и катера начали преследование группы кораблей ВМС ВС Украины и в ультимативной форме требовали остановиться под угрозой применения оружия. Суда захвачены российским спецназом, есть пострадавшие среди экипажа.

В ходе преследования морского соединения ВМСУ российский пограничный корабль "Дон" также осуществил таран, в результате чего был поврежден украинский буксир.

Также стало известно, что российская сторона закрыла Керчь-Еникальский канал для судоходства. Там утверждают, что из-за танкера, который сел на мель, но международной системой контроля судоходства пока эта информация не подтверждается.

Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за обострения ситуации в Азовском море, прокуратура и СБУ также проводят неотложные следственные действия. Кроме того, Украина экстренно созывает Совет безопасности ООН. Заседание Совбеза ООН состоится 26 ноября в 18:00 по киевскому времени.

В полночь было проведено заседание СНБО, во время которого президент Украины поддержал позицию военного комитета о введении военного положения. По итогам заседания СНБО направил в Раду предложение ввести военное положение на 60 дней. Рада соберется на экстренное заседание 26 ноября в 16:00.