Украина Розенко о военном положении: Зарплаты и пенсии будут выплачиваться вовремя и в полном объеме

2018-11-26 19:30 372

 

Правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат, отметил Павел Розенко.

Вице-премьер-министр-министр социальной политики Павел Розенко заявил, что возможное введение в Украине военного положения не повлияет на выплату пенсий, заработных плат и социальных платежей. Об этом в понедельник, 26 ноября, он написал на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, сейчас много спекуляций о влиянии возможного введения военного положения на систему социальных выплат в государстве.

"Учитывая стабильную и прогнозируемую финансово-экономическую ситуацию в стране, все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без каких-либо ограничений", - заявил Розенко.

Он отметил, что правительство не допустит никаких сбоев в системе социальных выплат украинцам.

"Прошу остановиться всех "всепропальщиков" в распространении зрады, дезинформации и кремлевских фейков", - добавил министр.

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