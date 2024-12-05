Политика ЕС официально отреагировал на отмену чрезвычайного военного положения в Южной Корее

2024-12-05 13:35

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Набила Массрали опубликовала заявление, в котором приветствуется отмена военного положения в Южной Корее.

"Европейский Союз приветствует отмену чрезвычайного военного положения после того, как Национальное собрание проголосовало за его отмену", - говорится в заявлении.

ЕС подтверждает "тесное стратегическое партнерство с Республикой Корея, основанное на общих интересах и общих ценностях демократии, прав человека и верховенства закона".

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение в стране. Причиной он назвал оппозицию, которая, по его словам, является "антигосударственной силой", парализующей работу страны. Решение спровоцировало столкновения с правоохранителями и военными у здания парламента. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. После обращения парламента президент согласился отменить военное положение.

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