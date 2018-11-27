фото-видео фото + видео Фото обстрелянных в Азовском море украинских кораблей - видны большие пробоины

2018-11-27 17:33 339

В Сеть попало фото одного из украинских кораблей, которые были обстреляны и захвачены флотов РФ в Азовском море. На снимке четко видна пробоина в корпусе судна.

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На фото ниже хорошо видны сравнительные габариты сторожевого пограничного корабля и буксира.

Также в Ютуб обнародовали видео, на котором показано, как российский военный сторожевой корабль таранит украинский буксир.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

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фото 16-летняя дочь Кейт Мосс снялась для обложки известного глянца Dazed 2018-11-23 15:46 846
фото Во Франции завершают сборку вертолетов Airubus Super puma для украинской полиции 2018-11-21 08:10 1002

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