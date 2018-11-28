Политика В британском парламенте призывают к жестким международным санкциям против России

2018-11-28 22:00 267

Член Консервативной партии Великобритании Дункан Смит призвал британское правительство поднять на международном уровне вопрос о введении жестких санкций против России. Об этом сообщает официальный ирнформационный сайт парламента.

Такое заявление политик сделал во время экстренных дебатов относительно обострения ситуации в Азовском море из-за агрессии РФ. Он отметил, что мир столкнулся с агрессией Россией, которая уже является государством-изгоем из-за своего поведения.

"Россия незаконно занимает часть Украины и незаконно занимает Крым. Согласно международному праву, она не имеет никаких прав в отношении этого канала (Керченского пролива). В частности, права вмешиваться в судоходство, что уже сделано ", - подчеркнул Дункан Смит.

Депутат призвал ответственных чиновников и британское правительство поднять этот вопрос на международном уровне так громко, как это возможно. В том числе, на уровне ООН.