Политика Порошенко призвал НАТО срочно направить военные корабли в Азовское море

2018-11-29 12:43 123

Петр Порошенко призвал страны НАТО направить военные корабли в Азовское море. Об этом президент Украины  заявил в интервью немецкому изданию Bild.

"Германия - один из ближайших союзников, и мы надеемся, что государства НАТО готовы направить корабли в Азовское море, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность", - заявил Порошенко, комментируя захват судов ВМС Украины Россией в Керченском проливе.

Как заявил украинский президент, Путин видит себя "российским императором", а Украину - колонией России. После оккупации Крыма и Донбасса следующей целью стало Азовское море.

"Единственный язык, который он понимает, - это сплоченность западного мира", - заявил Порошенко и посоветовал Германии спросить себя, что Путин станет делать дальше, если его не остановить.

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