Политика В ВМС объяснили отправку кораблей в Азовское море

2018-11-29 17:30 210

 

Украинские суда имели иммунитет, и поэтому российские силовики не имели права применять оружие, заявил Воронченко.

Боевые катера были направлены в Керченский пролив с целью показать на что, они способны. Об этом во время брифинга в четверг, 24 ноября, заявил Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, сообщает ТАСС.

Он отметил, что эти действия не были ошибочными.

"Во-первых, уже был проход кораблей обеспечения через Керченский пролив. Здесь то же самое, - считает он. - Катерная группа шла с буксиром - судном обеспечения. А, во-вторых, мы должны были все-таки показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера".

Воронченко также заявил, что не считает захваченные Россией катера утраченными.

"Украина не потеряла свои корабли, они будут освобождены", - сказал он.

Командующий ВМС Украины также обвинил РФ в нарушении норм международного права, сообщает УНИАН.

"Согласно статьям 17 и 38 Конвенции ООН по морскому праву и статье 2 договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины имеют право свободно пользоваться свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море", - заявил Воронченко.

Он подчеркнул, что украинские суда имели иммунитет, и поэтому российские силовики не имели права применять оружие.

"В действиях российских военнослужащих усматриваются признаки уголовных преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, и они должны понести за это ответственность", - добавил Воронченко.

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

Члены Совбеза ООН призвали Россию освободить украинские суда и моряков, а также восстановить свободу судоходства в Керченском проливе.

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