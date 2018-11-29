Политика Американские сенаторы разработали резолюцию с осуждением России

2018-11-29 16:52 156

 

Сенаторы США от Республиканской партии Марко Рубио, Рон Джонсон, Джон Баррасо, Роб Портман, Том Коттон, а также сенатор-демократ Крис Мерфи выступили соавторами проекта резолюции Сената относительно агрессии России против Украины. Об этом сообщает официальная страница Рубио.

В проекте осуждается недавнее нападение на украинский корабль в Керченском проливе. В нем также содержится призыв к России немедленно освободить украинских моряков и прекратить запугивание кораблей, осуществляющих международные поставки и проход через Керченский пролив.

Во вступительной части резолюции приводятся основные данные об инциденте 25 ноября, когда "вооруженные силы Российской Федерации произвели выстрелы по трем кораблям украинских ВМС, которые пытались пройти через Керченский пролив". В проекте отмечается, что такие действия являются нарушением международного права и двустороннего соглашения от 2003 года между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Приводя примеры нарушений, совершенных Россией, сенаторы, в частности, отметили милитаризацию Крыма. С 2014 года количество военных в аннексированном Крыму, по разным оценкам, увеличилась до 28-29 тысяч человек.

Кроме того, появились шесть новых подводных лодок, три фрегата, а также размещены тактические группы противовоздушной обороны С-400, говорится в проекте резолюции.

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