Политика Зеленский рассказал, что услышал от сенаторов США

2023-12-13 16:48

Представители обеих партий верхней палаты США заверили украинского лидера в поддержке Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в США представители как Демократической, так и Республиканской партий заверили его в твердой поддержке Украины. Об этом он сказал во время совместной с Президентом США Джо Байденом пресс-конференции в Вашингтоне.

"Я сегодня очень много говорил с представителями обеих партий. И демократы, и республиканцы заверили нас в полной поддержке", – сказал Зеленский.



Он добавил, что украинская сторона всегда верила в поддержку своего стратегического партнера – США.



"Будем считать, что так оно все и продолжится, и что Украина не останется наедине против такого автократического террориста, как РФ", - подчеркнул Зеленский.



Ранее Зеленский сообщал, что во время встречи рассказал сенаторам об актуальной безопасности и экономической ситуации в Украине, важности сохранения жизненно необходимой поддержки со стороны США.