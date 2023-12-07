Политика путин не остановится на Украине и тогда американские войска будут сражаться с роССийскими – Байден

2023-12-07 18:26

Президент США Джо Байден в обращении в среду призвал конгрессменов поддержать дополнительное финансирование для Украины и заявил, если Путин захватит Украину, американские войска сразятся с российскими в случае нападения на союзника НАТО.

Источник: "Европейская правда"

Детали: По словам Байдена, одобрение дополнительной помощи Украине "больше не может ждать": "Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование для Украины до перерыва на рождественские праздники. Все очень просто".

По мнению президента США, отказом это сделать Конгресс "показывает желание сделать Путину самый большой подарок", напомнив о военных преступлениях России в Украине - от похищения детей до разрушения гражданской инфраструктуры.

Прямая речь: "Если Путин захватит Украину, он на ней не остановится. Важно смотреть на это в долгосрочной перспективе. Он продолжит наступление, и четко об этом говорил.

Он нападет на союзника НАТО, а мы как член НАТО обязаны защищать каждый сантиметр территории Альянса, и произойдет то, чего мы не хотим и чего сейчас нет - американские войска, которые будут сражаться с российскими войсками".

Больше деталей: Американский президент подчеркнул, что США не могут допустить победы России, а их неспособность помогать Украине "явно усиливает позицию Путина".

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