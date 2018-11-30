Политика Украина зеркально ответит на захват военных кораблей и плен моряков, - СБУ

2018-11-30 12:13 180

Власти Украины готовят зеркальные действия на задержание Россией украинских кораблей в районе Керченского пролива.

"Принимаются решения относительно проведения соответствующих зеркальных действий как ответ нашей страны российскому агрессору", - сообщил глава аппарата руководителя СБУ Игорь Гуськов, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, на сегодняшний день все государственные институты и специальные службы Украины, и Вооруженные силы, и волонтеры делают все, чтобы вернуть из российского плена моряков и украинские захваченные судна.