Политика Трамп и Путин обсудили захват Россией украинских кораблей в Черном море на саммите G-20

2018-12-02 12:30 351

Президент США Дональд Трамп провел «неофициальный» разговор с президентом России Владимиром Путиным. Во время разговора стороны обсуждали «керченский кризис» и обострение отношений между Украиной и Россией.

Об этом заявила в субботу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает USA Today.

В частности, она сказала, что Путин и Трамп переговорили на культурном ужине прошлой ночью, запланированном в Буэнос-Айресе для лидеров и их жен. Обед, который проходил в знаменитом театре Театр Колон, был закрыт для журналистов.

«Как это характерно на многосторонних мероприятиях, президент Трамп и первая леди провели вчерашний вечер в неофициальных беседах с мировыми лидерами, включая президента Путина», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома .

Сандерс не представила дополнительных подробностей о встрече Путина и Трампа.

Между тем, Владимир Путин заявил, что на встрече с Трампом рассказал Дональду Трампу об инциденте в Керченском проливе, передают РИА Новости.

«Пообщались с Трампом «на ногах», в двух словах ответил на его вопросы по инциденту в Черном море. У Трампа своя позиция по инциденту, у России — своя, но в любом случае я его проинформировал, — сказал он. — В судовых журналах задержанных украинских судов прописано задание проникнуть в территориальные воды России, это подтверждается показаниями моряков».

Украинская сторона не признает такую интерпретацию, поскольку прохождение украинских судов через Керченский пролив определяется договором между Украиной и Россией от 2003 года, где указано, что любые украинские суда могут проходить без пролив без последствий. Более того, данные со спутников подтверждают, что корабли ВМФ России применили оружие и задержали украинские корабли в нейтральных водах Черного моря.

Стоит также отметить, что ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью CNN, что Дональд Трамп не встретится с Владимиром Путиным, пока не будут отпущены из плена украинские моряки, а также возвращены захваченные корабли.