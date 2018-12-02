Мир Во Франции планируют ввести режим ЧП из-за протестов

2018-12-02 10:30 288

Власти Франции рассматривают вопрос о введении режима чрезвычайного положения из-за протестных акций в Париже. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает французские СМИ.

Инициатива предложена для того, чтобы не допустить повторения массовых уличных беспорядков. "Мы должны думать о тех мерах, которые можно принять для того, чтобы предотвратить подобные инциденты", – сказал представитель французского правительства Бенжамен Гриво.

Напомним, акции протеста "желтых жилетов" (жилеты такого цвета должен иметь любой французский водитель – ред.) во Франции связаны с ростом цен на бензин и увеличением налогов. За последний год цены на топливо в стране выросли на 10-15%.