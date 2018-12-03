Украина ПОЛНЫЙ СПИСОК Полиция получила больше радаров TruCam - где появятся новые "скоростные" патрули

2018-12-04 08:10 162

Украинская полиция получила больше радаров. Использовать их обещают в открытую, полный список мест, где будут измерять скорость, уже обнародован. При подъездах к точкам измерения скорости установлены соответствующие предупреждающие знаки. Также на месте будут находиться патрульные авто со включеными "мигалками".

На таблице ниже, указано на каких дорогах страны и где именно ведется наблюдение и фиксация нарушений скоростногр режима при помощи устройств TruCam.

В УКРАИНЕ ВВЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ФОТО/ВИДЕОФИКСАЦИЮ НАРУШЕНИЙ ПДД

Красным цветом отмечены участки, которые начнут контролировать с помощьюсеми новых аппаратов, уже с сегодняшнего дня.

Еще по теме

На украинские трассы «вернулись» радары: число нарушителей шокирует

2018-10-17 21:30 1233

Полиция с радаром: как и где патрульные фиксируют превышение скорости

2018-10-10 17:32 1677

Лоукостер WizzAir в 2019 году значительно увеличит число мест на рейсах из Украины

2018-09-03 08:09 789

Украина получила от США контрбатарейные радары

2018-08-23 21:00 1947

Еще новости в разделе "Украина"

фото На Столичном шоссе бензовоз влетел в отбойник - пробил бак и блокировал дорогу

2018-12-04 10:12 6

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-12-04 08:39 508089

ПОЛНЫЙ СПИСОК Полиция получила больше радаров TruCam - где появятся новые "скоростные" патрули

2018-12-04 08:10 162

В Украине запретили известный противовирусный препарат "Колдфлю"

2018-12-03 20:00 558
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото На Столичном шоссе бензовоз влетел в отбойник - пробил бак и блокировал дорогу 2018-12-04 10:12 6
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2018-12-04 08:39 508089
ПОЛНЫЙ СПИСОК Полиция получила больше радаров TruCam - где появятся новые "скоростные" патрули 2018-12-04 08:10 162
В Украине запретили известный противовирусный препарат "Колдфлю" 2018-12-03 20:00 558

Лента

фото 10:12 На Столичном шоссе бензовоз влетел в отбойник - пробил бак и блокировал дорогу
видео 09:40 Омбудсмен Денисова потеряла сознание в прямом эфире во время речи Порошенко
09:11 Киев готовит иск в Суд ООН по факту российской агрессии в Керченском проливе
ОБНОВЛЯЕТСЯ 08:39 Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области
ПОЛНЫЙ СПИСОК 08:10 Полиция получила больше радаров TruCam - где появятся новые "скоростные" патрули
22:00 УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением
21:30 Путин против встречи "нормандской четверки"
21:00 НАТО увеличивает присутствие в регионе Черного моря и следит за действиями РФ
20:30 Софийский собор предложили отдать новой украинской церкви
20:00 В Украине запретили известный противовирусный препарат "Колдфлю"