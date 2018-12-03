Украинская полиция получила больше радаров. Использовать их обещают в открытую, полный список мест, где будут измерять скорость, уже обнародован. При подъездах к точкам измерения скорости установлены соответствующие предупреждающие знаки. Также на месте будут находиться патрульные авто со включеными "мигалками".
На таблице ниже, указано на каких дорогах страны и где именно ведется наблюдение и фиксация нарушений скоростногр режима при помощи устройств TruCam.
В УКРАИНЕ ВВЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКУЮ ФОТО/ВИДЕОФИКСАЦИЮ НАРУШЕНИЙ ПДД
Красным цветом отмечены участки, которые начнут контролировать с помощьюсеми новых аппаратов, уже с сегодняшнего дня.