ВОЙНА В Украине Франция предоставит Украине радары для ПВО

2023-02-02 18:30



Министр обороны Алексей Резников договорился со своим французским коллегой о поставках радаров MG-200 для украинских ПВО.

Министр обороны Украины Алексей Резников и со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню в Париже подписал Меморандум из Thales Group о поставках радаров MG-200 для украинских ПВО. Об этом он написал в Twitter.

Это оборудование поможет заметить вражеские беспилотники и ракеты, в том числе баллистические.

"Вместе со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню подписал Меморандум из Thales Group о поставках радаров MG-200 для украинских ПВО. Это оборудование поможет нам заметить вражеские беспилотники и ракеты, в том числе баллистические. Наше небо будет защищено от смертоносных атак России", - говорится в сообщении министра.

Также Алексей Резников провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о нуждах украинской армии для обороны от российского агрессора.

“Имел честь встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Состоялся очень откровенный и продуктивный разговор об неотложных оперативных нуждах украинской армии для самообороны от российского агрессора. Франция с нами! Спасибо президенту Франции и народу за их лидерство и непоколебимую поддержку”, - написал он.