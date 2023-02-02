ВОЙНА В Украине Франция предоставит Украине радары для ПВО

2023-02-02 18:30


Министр обороны Алексей Резников договорился со своим французским коллегой о поставках радаров MG-200 для украинских ПВО.

Министр обороны Украины Алексей Резников и со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню в Париже подписал Меморандум из Thales Group о поставках радаров MG-200 для украинских ПВО. Об этом он написал в Twitter.

Это оборудование поможет заметить вражеские беспилотники и ракеты, в том числе баллистические.

"Вместе со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню подписал Меморандум из Thales Group о поставках радаров MG-200 для украинских ПВО. Это оборудование поможет нам заметить вражеские беспилотники и ракеты, в том числе баллистические. Наше небо будет защищено от смертоносных атак России", - говорится в сообщении министра.

Также Алексей Резников провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о нуждах украинской армии для обороны от российского агрессора.

“Имел честь встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Состоялся очень откровенный и продуктивный разговор об неотложных оперативных нуждах украинской армии для самообороны от российского агрессора. Франция с нами! Спасибо президенту Франции и народу за их лидерство и непоколебимую поддержку”, - написал он.

 

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