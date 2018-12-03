Военное положение: Супрун советует запасаться бинтами, ножницами и фонариком

Временно исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун написала, как укомплектовать личную аптечку, чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям в период военного положения. Также чиновница рекомендует учиться самостоятельно оказывать помощь.
"Ответственные граждане всегда должны быть собранными и готовыми к чрезвычайным ситуациям. Особенно в наше время военного положения. Проверьте вашу личную аптечку. Она должна быть укомплектована в соответствии с вашими потребностями и содержать только те препараты, в которых не вышел срок годности", - сообщила чиновница в своем Facebook.
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Базовый набор, который должен войти в аптечку каждого украинца (по версии Супрун):
- две пары перчаток
- клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания
- средства для остановки кровотечения - турникет
- кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством
- марлевые салфетки различных размеров
- бинты марлевые эластичные
- бинты с возможностью фиксации
- пластыри разных размеров
- термоодеяло
- атравматичные ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем
- большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего
- антисептические средства - дезинфектор рук, спиртовые салфетки
- жилет со светоотражающими элементами
- фонарик
- маркер
ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ – СПИСОК ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
Кроме того, Ульяна Супрун посоветовала научиться оказывать домедицинскую помощь.