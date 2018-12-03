Украина Военное положение: Супрун советует запасаться бинтами, ножницами и фонариком

2018-12-05 08:11 228

Временно исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун написала, как укомплектовать личную аптечку, чтобы быть готовыми к чрезвычайным ситуациям в период военного положения. Также чиновница рекомендует учиться самостоятельно оказывать помощь.

"Ответственные граждане всегда должны быть собранными и готовыми к чрезвычайным ситуациям. Особенно в наше время военного положения. Проверьте вашу личную аптечку. Она должна быть укомплектована в соответствии с вашими потребностями и содержать только те препараты, в которых не вышел срок годности", - сообщила чиновница в своем Facebook.

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Базовый набор, который должен войти в аптечку каждого украинца (по версии Супрун):

- две пары перчаток

- клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания

- средства для остановки кровотечения - турникет

- кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством

- марлевые салфетки различных размеров

- бинты марлевые эластичные

- бинты с возможностью фиксации

- пластыри разных размеров

- термоодеяло

- атравматичные ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем

- большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего

- антисептические средства - дезинфектор рук, спиртовые салфетки

- жилет со светоотражающими элементами

- фонарик

- маркер

ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ – СПИСОК ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ

Кроме того, Ульяна Супрун посоветовала научиться оказывать домедицинскую помощь.