ВОЙНА В Украине Бельгия передает Украине пакет новый военной помощи на сумму в миллиард евро

2025-05-23 14:39

Бельгия передает Украине пакет новый военной помощи на сумму в миллиард евро, сообщает TIJD.

По словам министра обороны Тео Франкена, преобладающая часть помощи, 645 миллионов евро, имеет бельгийское происхождение.

"Производство силами собственной индустрии означает, что значительная часть средств возвращается в экономику Бельгии и поддерживает занятость в оборонном секторе страны", - заявил он.

Отмечается, что в новом пакете помощи Украина может рассчитывать на быструю поставку около 100 бронированных машин скорой помощи и транспортных автомобилей Unimog.

Также Бельгия передаст Украине пять беспилотных морских судов и другие беспилотники, шлемы, медицинское оборудование, портативные системы обнаружения дронов, очки ночного видения и защитную одежду от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Кроме того, будет поставлено более 16 000 единиц оружия и орудий, а также 20 модернизированных зенитных комплексов типа Cerber и боевой танк Leopard с модернизированной пушечной башней для проведения испытаний.

Бельгия также инвестирует в подготовку украинских техников по обслуживанию F-16 в рамках коалиции в сотрудничестве с бельгийской оборонной промышленностью. Бельгия также поддерживает запуск производственных мощностей по выпуску 70-мм ракет в Украине в сотрудничестве с местными компаниями. Предоставляется и программное обеспечение.