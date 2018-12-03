Экономика Январь 2019 года - Катар назвал точную дату и реальную причину выхода из ОПЕК

2018-12-04 13:44 135

Катар намерен покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в январе 2019 года.

"Катар решил выйти из ОПЕК с января 2019 года, и об этом решении было уведомлено ОПЕК сегодня утром", - сообщил министр энергетики Саад аль-Кааби.

Как передает Reuters, данное решение не несет никаких политических мотивов. Катар как один из наибольших мировых экспортеров природного газа рассмотрел возможности укрепления своих позиций на международной арене и хочет сосредоточить все усилия на развитии своей газовой промышленности.

Страна намерена увеличить производство СПГ с 77 до 110 млн т в год.

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Напомним, Катар находится в ОПЕК 57 лет, при этом влияние страны на решения по производству ОПЕК было незначительным.

Саад аль-Кааби добавил, что, несмотря на данное решение, Катар будет и впредь выполнять все свои обязательства, как и любой другой производитель, не входящий в Организацию стран-экспортеров нефти.

По состоянию на данное время в ОПЕК входят Алжир, Ангола, Индонезия, Ирак, Иран, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эквадор, Габон.