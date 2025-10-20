Політика За посередництва Катару та Туреччини уряди Афганістану й Пакистану домовилися про негайне припинення вогню

2025-10-20 10:27

Представники урядів Афганістану й Пакистану в ході чергового раунду переговорів, що відбулися 18 жовтня за посередництва Катару та Туреччини, домовилися про негайне припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба МЗС Катару в соцмережі Х.

"Під час чергового раунду переговорів сторони домовилися про негайне припинення вогню та створення механізмів для встановлення миру і зміцнення стабільності між двома країнами", - йдеться в заяві.

Угоду підписали міністри оборони Афганістану й Пакистану Мохаммад Якуб Муджахид та Хаваджа Асіф, а також представники Катару та Туреччини.

Сторони домовилися провести наступні зустрічі в найближчі дні для збереження та повного дотримання режиму припинення вогню.

Нагадаємо, 15 жовтня на пакистано-афганському кордоні спалахнули нові сутички, внаслідок яких загинули понад десять цивільних осіб, а також військовослужбовців. Згодом країни домовилися продовжити 48-годинне припинення вогню до завершення переговорів у Катарі.