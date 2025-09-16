Трамп назвав Катар "добрим союзником" США та застеріг Ізраїль від нових ударів

Президент США Дональд Трамп попередив Ізраїль через удари по Катару та закликав "бути обережними", повідомляє AFP.
Трамп назвав Катар "добрим союзником" США.
"Катар був дуже добрим союзником. Ізраїль і всі інші, ми повинні бути обережні. Коли ми нападаємо на людей, ми повинні бути обережні", – сказав він.
Внаслідок удару Ізраїлю по столиці Катару Досі загинули п'ять членів ХАМАС і один співробітник катарських сил безпеки.
ЗМІ додають, що Катарі розташована найбільша військова база США на Близькому Сході.