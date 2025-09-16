Політика Трамп назвав Катар "добрим союзником" США та застеріг Ізраїль від нових ударів

2025-09-16 10:26

Президент США Дональд Трамп попередив Ізраїль через удари по Катару та закликав "бути обережними", повідомляє AFP.

Трамп назвав Катар "добрим союзником" США.

"Катар був дуже добрим союзником. Ізраїль і всі інші, ми повинні бути обережні. Коли ми нападаємо на людей, ми повинні бути обережні", – сказав він.

Внаслідок удару Ізраїлю по столиці Катару Досі загинули п'ять членів ХАМАС і один співробітник катарських сил безпеки.

ЗМІ додають, що Катарі розташована найбільша військова база США на Близькому Сході.

 

