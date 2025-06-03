Економіка Світові ціни на нафту змінилися після рішення ОПЕК зберегти темпи нарощування видобутку

2025-06-03 13:35

Світові ціни на нафту трохи зросли на тлі рішення ОПЕК+ зберегти колишні темпи нарощування видобутку. Про це свідчать дані торгів.

Так, вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 10:30 за Києвом становить $64,27 за барель, що на $1,49 (2,37%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $1,71 (2,81%) до $62,50 за барель.

Як стало відомо 31 травня, вісім країн ОПЕК+ (Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Алжир, Кувейт, Казахстан та Оман), які раніше обмежили виробництво нафти на 2,2 млн б/д, прийняли рішення збільшити квоти на видобуток нафти у липні на 411 тис. барелів на добу.

Як нагадує Reuters, ОПЕК+ зберігає темпи нарощування видобутку третій місяць поспіль, що дещо заспокоїло учасників ринку, які побоювалися більшого збільшення.

"Якби альянс вирішив наростити видобуток ще більше, відкриття нафтового ринку в понеділок було б реально поганим", - заявив аналітик Onyx Capital Group Гаррі Чилінгарян.

Зазначається, що головна метабула зосереджена на покаранні членів ОПЕК+, таких як Ірак та Казахстан, які постійно перевищують свої обіцяні квоти.

За прогнозами аналітиків Goldman Sachs, ОПЕК+ остаточно збільшить видобуток на 410 тис. барелів на добу у серпні.

Трейдери також уважно стежать за впливом нижчих цін на видобуток сирої нафти в США, який у березні досяг рекордного максимуму в 13,49 мільйона барелів на добу.