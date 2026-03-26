Політика Катар спростував чутки про посередницство у переговорах між Сполученими Штатами та Іраном

2026-03-26 10:29

Катар не виступатиме посередником у переговорах між США та Іраном. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Катару Маджид аль-Ансарі

"Ми не залучені до цих переговорів", - наголосив він.

Аль-Ансарі відповідав на запитання щодо заяв президента США Дональда Трампа. Раніше глава Білого дому повідомляв про тимчасове відтермінування можливих атак на іранські енергетичні об’єкти та згадував "продуктивні переговори" з Іраном.

"Наша головна мета і завдання зараз - захистити нашу країну та вжити дипломатичних заходів для цього", - заявив речник МЗС. - "Ми в регіоні Перської затоки віримо у мирне співіснування. Ми віримо в необхідність налагодження відносин з Іраном".

Раніше Дональд Трамп повідомив про переговори з Іраном, за підсумками яких він вирішив відкласти на п'ять днів удари по іранських енергетичних об'єктах. Ще вчора він говорив, що завдасть таких ударів, якщо Тегеран за найближчі 48 годин не відновить рух суден через Ормузьку протоку.

