Политика Министр Омелян заявил, что РФ разблокировала движение через Керченский пролив

2018-12-04 13:15 189

В настоящее время наблюдается движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море.

"Частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение возобновлено", - заявил сегодня министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, сейчас на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход - одно, а еще девять судов стоят у причалов в портах.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе привели совершенно иные цифры.

Как сообщил накануне глава Госпогранслужбы Петр Цигикал в интервью телеканалу UATV, в Керченском проливе находятся около 170 кораблей, которые ожидают на проход.

По его словам, эти суда ожидают на проход как в одну, так и в другую сторону.

"Идет тихая экономическая блокада. Практически режим они (россияне) не изменили, только усложнили. Соответственно такое количество судов в маленькой протоке влияет и на безопасность судоходства", – подчеркнул Цигикал.

Также по его словам, Россия пропускает в первую очередь собственные и иностранные суда, которые идут в российские порты, а уже потом – корабли, которые направляются в украинские порты. Поэтому последние простаивают намного дольше.