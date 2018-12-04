Политика Луценко предложил заморозить активы бизнеса РФ

2018-12-04 18:00 192

 

Предлагается ввести санкции в отношении юридических и физических лиц РФ в виде замораживания активов до деоккупации территории Украины.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Администрация президента затребовала списки российских юридических и физических лиц, в отношении которых предлагается введение санкций. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщает Интерфакс-Украина.

Луценко предположил, что за этим последует рассмотрение вопроса на Совете национальной безопасности.

"Надеюсь, что президент меня поддержит (в предложении инициировать перед СНБО введение санкции в отношении юридических и физлиц РФ в виде замораживания активов до деоккупации территории Украины – ред.). Во всяком случае, сейчас мне сообщили о том, что администрация президента затребовала все списки, детали. Очевидно, что в ближайшее время состоится ряд совещаний, которые завершаться решением СНБО", - сказал Луценко на брифинге в Одессе.

Генпрокурор подчеркнул, что введение военного положения в Украине требует переосмысление того, что происходит с российским бизнесом в Украине.

"Более месяца мы собирали информацию, какой он (российский бизнес – ред.) есть, каков массив этого бизнеса. Могу вам сказать, что это четыре тома высотой где-то в 40 см, и на каждой странице этих томов до 15 юридических лиц, то есть это огромный массив юридических и физических лиц резидентов Российской Федерации, которые ведут бизнес в Украине", - рассказал он.

При этом, по словам Луценко, часть этого бизнеса ведется в очень важных отраслях экономики.

"Как член СНБО, я вчера пописал письмо на имя главы государства и секретаря СНБО с предложением воспользоваться действующим законом о санкциях… я предлагаю воспользоваться замораживанием активов российского бизнеса до деоккупации нашей страны", - сказал он.

При этом генпрокурор отметил, что это, естественно, не должно быть огульным решением, необходимо серьезно проанализировать каждую из стратегических отраслей, но решение должно быть принято.

"Дальше мириться с тем, что граждане или фирмы страны-агрессора зарабатывают в Украине, я считаю неприемлемым. Это моя гражданская позиция, и я ее направил в порядке, установленном законе", - подытожил Луценко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал ограничить РФ в свободном судоходстве.

Вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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