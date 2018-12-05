Политика фото Стало известно, где ФСБ спрятало захваченные украинские катера "Никополь" и "Бердянск"

2018-12-05 15:14 105

Захваченные Россией в Азовском море украинские малые бронированные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир Яны Капу находятся в оккупированной Керчи.

Как выяснили журналисты ресурса "“Крим.Реалії", корабли стоят у причала в акватории Генмола в оккупированной Керчи.

Россияне перебросили украинские катера вглубь порта и спрятали их от посторонних глаз маскировочной сеткой. Теперь они находятся на территории, которая до 2014 года принадлежала керченском отряда украинской морской охраны (в/ч 1472), а после российской аннексии Крыма на территории части разместились пограничники ФСБ России.

Журналистам удалось сфотографировать украинские военные корабли. На фото хорошо видна часть номера катера, закрытого маскировочной сеткой. Рейдовый буксир "Яны Капу" тоже там, ближе к концу причала. 

 

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