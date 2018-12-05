Политика Савченко объявила сухую голодовку

2018-12-05 21:30 225

 

Народный депутат Украины Надежда Савченко объявила сухую голодовку до момента обеспечения ее прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства. Об этом сказано в видеообращении нардепа, размещенном в Facebook.

Нардеп приняла такое решение, поскольку следователи СБУ шантажируют и давят на нее, требуя немедленного ознакомления с материалами дела адвокатами, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу и вынести приговор до президентских выборов, в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины.

"Я не поддаюсь на давление...И реагировать будут одним способом: я объявляю голодовку сухую. Не просто без еды, но и без воды. И это будет продолжаться до тех пора, пока мне обеспечат возможность посетить банк, восстановлю электронный ключ, не подам декларацию в НАПК, пока не позволят меня посетить моей сестре и матери...Что будет  с моим здоровьем - я возлагаю ответственность на это судилище", - сказала она. 

Надежда Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана", расследование которого было завершено 1 августа. 25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении для них сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана Валентин Рыбин уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.

Надежда Савченко, подозреваемая в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, находится под стражей с 23 марта 2018 года. Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе.

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