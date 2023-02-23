ВОЙНА В Украине Финляндия объявила о передаче ВСУ танков Leopard 2

2023-02-23 18:00

С начала войны Финляндия передала на нужды украинской армии военную технику и боеприпасы на 750 млн евро.

Власти Финляндия объявили о передаче 13 пакета военной помощи Украине. В него впервые войдут танки – три боевые машины Leopard 2. Об этом сообщает Минобороны Финляндии в четверг, 23 февраля.

Указано, что такое решение принял президент Саули Ниинисте по предложению правительства.

"В рамках международного сотрудничества по бронетехнике Leopard Финляндия передаст Украине три основных боевых танка Leopard 2, включая обучение, связанное с их использованием и обслуживанием. Эти три машины включены в пакет помощи, решение о котором сейчас принято", – говорится в сообщении.

В свою очередь министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что бронетехники будет отправлено еще больше и страна будет и дальше участвовать в сотрудничестве по танкам Leopard.

"По оперативным причинам и для обеспечения того, чтобы доставка достигла места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или графике не будет предоставлена", – отметили в военном ведомстве.

Стоимость этого пакета помощи Финляндии составляет более 160 млн евро. При этом с начала войны власти страны передали на нужды ВСУ военную технику и боеприпасы на 750 млн евро.

Ранее СМИ сообщали, что Финляндия сможет передать Украине танки Leopard, но лишь после своего вступления в НАТО.