ВОЙНА В Украине Финляндия объявила о передаче ВСУ танков Leopard 2

2023-02-23 18:00

 

С начала войны Финляндия передала на нужды украинской армии военную технику и боеприпасы на 750 млн евро.

Власти Финляндия объявили о передаче 13 пакета военной помощи Украине. В него впервые войдут танки – три боевые машины Leopard 2. Об этом сообщает Минобороны Финляндии в четверг, 23 февраля.

Указано, что такое решение принял президент Саули Ниинисте по предложению правительства.

"В рамках международного сотрудничества по бронетехнике Leopard Финляндия передаст Украине три основных боевых танка Leopard 2, включая обучение, связанное с их использованием и обслуживанием. Эти три машины включены в пакет помощи, решение о котором сейчас принято", – говорится в сообщении.

В свою очередь министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что бронетехники будет отправлено еще больше и страна будет и дальше участвовать в сотрудничестве по танкам Leopard.

"По оперативным причинам и для обеспечения того, чтобы доставка достигла места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или графике не будет предоставлена", – отметили в военном ведомстве.

Стоимость этого пакета помощи Финляндии составляет более 160 млн евро. При этом с начала войны власти страны передали на нужды ВСУ военную технику и боеприпасы на 750 млн евро.

Ранее СМИ сообщали, что Финляндия сможет передать Украине танки Leopard, но лишь после своего вступления в НАТО.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Конгрессе США заявили, что в Вашингтоне смещается импульс в сторону передачи Украине ATACMS и F-16

2023-02-22 16:00

В Польше заявили, что во время визита Байдена поднимут тему передачи Украине самолетов

2023-02-21 18:30

США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки

2023-02-21 18:00

Вашингтон призвал власти Украины не медлить с контрнаступлением

2023-02-21 12:27

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Украина не будет использовать западные истребители для ударов по роССии - Кулеба

2023-02-23 22:00

Украинцы могут получить почти 1700 гривен на оплату коммуналки: кого коснется

2023-02-23 21:30

Пентагон предупредил Китай о "последствиях" за предоставление роССии оружия для войны в Украине

2023-02-23 21:00

Украина вскоре получит системы Patriot и SAMP/T - Маляр

2023-02-23 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Украина не будет использовать западные истребители для ударов по роССии - Кулеба 2023-02-23 22:00
Украинцы могут получить почти 1700 гривен на оплату коммуналки: кого коснется 2023-02-23 21:30
Пентагон предупредил Китай о "последствиях" за предоставление роССии оружия для войны в Украине 2023-02-23 21:00
Украина вскоре получит системы Patriot и SAMP/T - Маляр 2023-02-23 20:30