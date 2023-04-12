ВОЙНА В Украине Канада объявила о дополнительной военной помощи Украине

2023-04-12 21:26

 

Канада объявила о предоставлении Украине дополнительной военной помощи. Речь идет о передаче пулеметов, тысяч штурмовых винтовок и более 2 миллионов патронов.

Соответствующее заявление сделала министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter. Она отметила, что речь идет о помощи Украине от компании Colt Canada.

"Мы предоставляем 21 тысячу штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это оружие поможет Украине защитить себя и наши общие ценности", – подчеркнула Ананд.

Кроме того, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство Канады также вводит санкции в отношении девяти организаций, связанных с белорусским финансовым сектором, чтобы еще больше оказать давление на российских посредников в Беларуси.

Предоставление оружия Украине: последние заявления партнеров

К лету Украина начнет получать обещанные Данией артиллерийские установки Caesar и танки Leopard 1. Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен добавил, что его страна и Германия подписали соглашение о передаче танков Leopard еще месяц назад.

10 апреля новый пакет помощи Украине предоставила Германия. Известно, что наша страна получит бронированные инженерные машины DACHS, а также грузовики Zetros и боеприпасы калибра 40 мм.

 

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