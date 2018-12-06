Украина Супрун рекомендовала украинцам есть меньше мяса, чтобы не заболеть раком

2018-12-07 13:44 129

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун снова удивила украинцев своими советами в Facebook. На этот раз главная докторша страны попыталась убедить украинцев, что есть мясо вредно для здоровья.

На своей странице в Facebook Супрун отметила, что привычные нам свинину, говядину и баранину нужно есть поменьше. Исключением может быть только курятина.

"Большинство процессированных мясных продуктов также содержат красное мясо: колбаса, копченые изделия, сосиски или хот-доги. Стейки и салями не стоит объединять в одну категорию "красное мясо", как делают в большинстве исследований на эту тему: их влияние на здоровье несколько разнится", - добавила она.

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По ее словам, люди, которые регулярно едят большие порции красного и процессированного мяса, чаще болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и преждевременно умирают.

В частности, избыток процессированного мяса в рационе увеличивает риски появления рака толстой кишки, поджелудочной железы и простаты, поскольку такое мясо содержит нитрозамины и полициклические ароматические углеводы — вещества, имеющие карциногенное действие.

К примеру, если употреблять такое мясо ежедневно и 50 г или больше, риски появления рака толстой кишки возрастают на 18%. Рыба и птица такого влияния не имеют.

По красному мясу непосредственных точных указаний на связь мяса и рака не так много - его относят к "вероятно карциногенным веществам".

"Сиаловые кислоты красного мяса могут способствовать опухолевому росту. Чрезмерное потребление мяса связано с большим риском высокого давления. Жирное мясо может нарушить баланс переносчиков жиров в крови и провоцировать развитие атеросклероза, когда есть другие факторы, например, курение и малоподвижный образ жизни", - перечислила Супрун.

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По словам и.о. министра, для уменьшения рисков от употребления красного мяса нужно:

- готового красного мяса есть не более 70 г в день, или порцию размером с ладонь. Также не желательно употреблять его каждый день;

- пытаться полностью отказаться или минимизировать употребление процессированных мясных продуктов — не чаще 3 раз в неделю и не больше 50 г в день, если отказаться трудно;

- правильно обрабатывать мясо — запекать, тушить и отваривать;

- добавлять в рацион больше растительной пищи. Например, бобовые или орехи. Если же уже едите мясо, всегда сопровождайте блюдо гарниром из овощей, а не жареной калорийной пищей или искусственными жирными соусами;

- быть физически активными и поддерживать здоровый вес — это значительно снижает риск ряда болезней, в частности, связанных с мясом.