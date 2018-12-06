Детали Колесников: съезд Оппоблока состоится 15 декабря текущего года

2018-12-06 22:40 63

 

«Съезд политической партии ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК пройдёт согласно действующему законодательству Украины и Уставу партии 15 декабря 2018 года. 47 тысяч членов партии из 61 тысячи партийцев выразили готовность принять участие VIII съезде партии.», об этом сообщил сопредседатель полит совета партии Баорис Колесников на сайте Оппоблока. http://opposition.org.ua/news/zayava-spivgolovi-parti-opozicjjnijj-blok-borisa-kolesnikova.html?fbclid=IwAR0vlZ6ujqubANnpv8Yf2NAEfr_CBnv8wbvC_voH5q8eE3fxK5lhkcncT6Q

Далее политик отметил, что в последнее время в средствах массовой информации распространяются инсинуации по поводу того, что большинство организаций партии ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК не поддерживают инициативу по проведению партийного съезда. Реальные цифры партийной статистики показывают, что в нынешних условиях подавляющее большинство членов партии поддержали идею проведения съезда, видя в нем способ разрешения внутрипартийной дискуссии. Однако, делегатов на VIII съезд политической партии ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК выдвинули 47 тысяч членов партии из 61 тысячи партийцев, состоящих на партийном учете. Поэтому съезд пройдёт согласно действующему законодательству Украины и Уставу партии 15 декабря текущего года, заявляет Колесников.

Напомним, фракция  и большинство региональных организаций партии, призвали политсовет партии "Оппозиционный блок" как можно скорее провести съезд, призвала политсовет партии "Оппозиционный блок" как можно скорее созвать съезд партии, после того, как по словам главы фракции Вадима Новинского, Юрий Бойко, и Сергей Левочкин были исключены из фракции, за то, что «нарушили устав, за сотрудничество с властью, за предательство интересов избирателей»

 

Еще по теме

фото В Киеве обозначили новые проблемы и вызовы легкой промышленности

2018-11-29 09:54 840

«Минус 15» - не предел: синоптики рассказали, каким будет начало зимы в Украине

2018-11-28 21:00 21399

Стало известно, где и когда состоится прощание с Мариной Поплавской

2018-10-21 10:00 1455

Украинцам пообещали зарплаты по 15 тысяч гривен

2018-09-30 12:00 13104

Еще новости в разделе "Детали"

Колесников: съезд Оппоблока состоится 15 декабря текущего года

2018-12-06 22:40 63

Январь 2019 года - Катар назвал точную дату и реальную причину выхода из ОПЕК

2018-12-05 17:30 819

Ryanair к лету 2019 года значительно увеличит количество рейсов из Киева

2018-12-05 16:59 2082

Желающих въехать в Украину россиян стало в два раза меньше

2018-12-05 16:20 819
Все статьи раздела "Детали"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Детали

Колесников: съезд Оппоблока состоится 15 декабря текущего года 2018-12-06 22:40 63
Январь 2019 года - Катар назвал точную дату и реальную причину выхода из ОПЕК 2018-12-05 17:30 819
Ryanair к лету 2019 года значительно увеличит количество рейсов из Киева 2018-12-05 16:59 2082
Желающих въехать в Украину россиян стало в два раза меньше 2018-12-05 16:20 819

Лента

22:40 Колесников: съезд Оппоблока состоится 15 декабря текущего года
22:00 Рада расширила контроль моря и разрешила огонь без предупреждения по нападающим
21:30 Волкер отложил встречу с Сурковым и едет в Украину
21:00 Американские ученые назвали самую эффективную для похудения диету
20:30 Украинская биатлонистка завоевала золотую медаль на Кубке мира
20:00 Волкер спрогнозировал отключение России от SWIFT
19:30 Порошенко рассказал о результатах первой недели военного положения
19:00 ''Хотим газ по $70'': Лукашенко устроил жаркий спор с Путиным
18:30 Доллар снова «занесло»: свежий курс валют
18:00 Кто голосовал против разрыва договора о дружбе с Россией. Список депутатов