Политика "Желтые жилеты" потребовали выхода Франции из ЕС, НАТО, массовой национализации и запрета ГМО

2018-12-10 10:12 333

Массовые протесты в Париже быстро эволюционируют. Изначально люди вышли на улицы, чтобы добиться от властей отмены повышения налогов на топливо.

Теперь у протестующих уже более двух десятков серьезных политических и экономических требований:

1. Созвать всенародное собрание для реформы налогообложения. Законодательно запретить налоги, превышающие 25% состояния гражданина.

2. Немедленно повысить на 40% минимальную зарплату, пенсии и прожиточный минимум.

3. Немедленно создать новые рабочие места в сфере здравоохранения, образования, общественного транспорта, правопорядка и т.д. для обеспечения должного функционирования инфраструктуры государства.

4. Немедленно приступить к строительству пяти миллионов единиц доступного жилья, тем самым обеспечив снижение аренды, ипотеки и создание рабочих мест в сфере строительства. Строго карать мэрии и префектуры, оставляющие бездомных под открытым небом.

5. Уменьшить размеры банков и разбить банковские монополии, тем самым защитить финансовый сектор от кризиса. Запретить банкам с вкладчиками заниматься биржевыми спекуляциями. Запретить спасать неликвидные банки за деньги налогоплательщиков.

6. Аннулировать внутренний долг как фикцию.

7. При народной поддержке переписать конституцию в интересах полновластия народа. Узаконить общие референдумы по народной инициативе.

8. Запретить лоббирование и схемы влияния. Запретить лицам с судимостью пожизненно занимать выборные должности. Запретить занимать несколько выборных должностей по совместительству.

9. Frexit. Выйти из ЕС, вернуть Франции политический, финансовый и экономический суверенитет. Возобновить циркуляцию собственной валюты.

10. Прекратить практику бегства от налогов. Вернуть 80 млрд евро, которые 40 крупнейших компаний должны государству.

11. Немедленно прекратить дальнейшую приватизацию и вернуть в собственность государству уже приватизированное имущество: аэропорты, железные дороги и автострады, парковки...

12. Немедленно убрать с дорог радары и камеры. Они бесполезны в предотвращении дорожных происшествий и являются ни чем иным как завуалированным налогом.

13. Национальная система образования – исключить идеологию из образования и критически пересмотреть деструктивные и дискредитированные методики обучения.

14. В сфере юстиции – увеличить бюджет в четыре раза. Прописать в законах максимальное разрешенное время ожидания для юридических процедур. Упростить судебную систему. Сделать правосудие бесплатным и общедоступным.

15. СМИ. Разбить медийные монополии, искоренить кумовство между СМИ и политиками. Сделать СМИ общедоступными и гарантировать разнообразие мнений. Запретить редакторскую пропаганду. Прекратить субсидии СМИ. Прекратить налоговые поблажки журналистам.

16. Гарантировать гражданские свободы. Прописать в конституции полный запрет на вмешательство государства в дела образования, здравоохранения и института семьи.

17. Законом обязать производителей техники продлить срок годности до 10 лет минимум. Обязать их иметь в наличии запчасти.

18. Как можно быстрее запретить производство и обращение пластиковой тары и прочей упаковки, засоряющей окружающую среду.

19. Ограничить влияние фармацевтических компаний на систему здравоохранения. Провести всенародный съезд по реформе здравоохранения.

20. Запретить ГМО, пестициды, из-за которых есть риск развития раковых заболеваний и патологии эндокринной системы. Запретить использование сельскохозяйственных угодий без ротации посевов.

21. Заново провести индустриализацию страны с целью отказа от импорта как причиняющего наибольший вред экологии.

22. Немедленно выйти из НАТО. Законодательно запретить использование французских войск в агрессивных войнах.

23. Отношения Франции и Африки. Прекратить политику грабежа, прекратить военное и политическое вмешательство. Отдать деньги и собственность диктаторов, нажитые нечестным путем, народу Африки. Немедленно вернуть домой французские войска. Покончить с колониальной системой, которая обязывает африканские страны держать валютные запасы в центробанке Франции, которая удерживает Африку в нищете. Вести переговоры как равные с равными.

24. Прекратить поток иммигрантов, на которых у Франции нет средств для принятия и интеграции.

25. Во внешней политике – исключительное уважение к международному праву и подписанным соглашениям.