Политика Россия проводит интенсивную подготовку войск в оккупированном Крыму – командующий ВМС Украины

2018-12-10 19:00 237

После инцидента в Керченском проливе с захватом украинских кораблей провокаций со стороны России на море не было, заявил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

Россия проводит подготовку своих войск в оккупированном Крыму. Об этом 10 декабря в комментарии УНН сообщил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

Он подчеркнул, что интенсивная подготовка наблюдается в течение последних четырех дней.

"В последнее время, особенно четыре дня, полигоны закрыли, корабли выходили в море, авиация летала, переброски войск были", – сообщил Воронченко.

Он также добавил, что после инцидента в Керченском проливе с захватом украинских кораблей провокаций со стороны России на море не было.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после неудавшейся попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных в плен украинцев трое получили ранения.

ФСБ возбудила против украинских военных уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о незаконном пересечении государственной границы. 27-го и 28 ноября "крымские суды" приняли решения взять под стражу украинских моряков сроком на два месяца.

30 ноября "уполномоченный по правам человека" в аннексированном Крыму Людмила Лубина заявила, что всех украинских моряков перевезли в Москву. Троих украинцев поместили в больницу СИЗО "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Адвокат Николай Полозов сообщил, что 24 морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.



