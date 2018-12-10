Политика Атака России в Азовском море: стали известны детали подготовки Путина

2018-12-10 22:00 495

Перед захватом трех украинских кораблей и их экипажей вблизи Керченского пролива Кремль больше года вел пропагандистскую кампанию, направленную на клевету против Украины.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг, пишет The Guardian.

"Если вы думаете, что инцидент возник ниоткуда, вы ошибаетесь. Дезинформационная кампания началась гораздо раньше, больше года назад, когда российские СМИ начали настаивать на том, что власти Киева проводят дноуглубительные работы в Азовском море в рамках подготовки к вхождению туда флота НАТО", - напомнил он.

По его словам, в частности, российские СМИ также обвиняли Украину в заражении моря холерой и в том, что ее спецслужбы пытались перевезти ядерную бомбу в оккупированный Крыму.

"Потом летом появились утверждения, что Украина заразила море холерой. Это продолжилось в сентябре инсинуациями в российских СМИ, которые прогнозировали "инспирированные Западом провокации" в Азовском море и сообщали, что США "планируют столкновения между украинскими и российскими морскими силами в Черном море с 1990-х годов", - рассказал он.

Кинг подчеркнул, что ни одно из этих сообщений не было правдой. Утверждение в отношении американских планов на Азовское море "основано на видеоигре, которую якобы видел бывший российский солдат 15 лет назад".

"Но после этого теории заговора были доведены до крайности - российские СМИ сообщили, что британские и украинские спецслужбы пытались перевезти ядерную бомбу к новому мосту в оккупированный Крым, чтобы взорвать его, но этому помешали силы специального назначения, присланные Москвой", - уточнил еврокомиссар.