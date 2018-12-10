Детали Новинский: каждый сотрудник СБУ и прокуратуры, замешанный в преследовании УПЦ, будет отвечать по закону

2018-12-10 21:51 372

 

«9 декабря 2018 года представители Службы Безопасности Украины без законных оснований и с превышением своих служебных полномочий запретили митрополиту Донецкому и Мариупольскому Иллариону пересечь линию разграничения в официальном пункте пропуска – КПВВ «Новотроицкое», не дав ему попасть в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское Волновахского района Донецкой области для совершения молитвы в праздник иконы Божией Матери «Знамение» 10 декабря. Его электронный пропуск был просто аннулирован СБУ, а в качестве объяснения причин правоохранители назвали «… особое распоряжение из Киева…», об этом на своей странице в ФБ сообщил глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский.

Нардеп считает, что правоохранители в условиях, когда, по сути, только УПЦ остается последним связующим звеном между контролируемой и неконтролируемой территориями, располагая приходами и окормляя паству по обе стороны линии разграничения, ведут себя недальновидно.

«Приходится констатировать, что эксцесс с Владыкой Илларионом стал лишь очередным среди сотен других примеров давления на духовенство и прихожан Украинской Православной Церкви, которые мы наблюдаем со всё возрастающей частотой по мере приближения даты так называемого «объединительного собора». Например, уже сегодня пришла весть о том, что протоиерею Ровенской епархии УПЦ Виктору Земляному правоохранители вознамерились вручить подозрение «за измену Родине», что само по себе нонсенс», отмечает Новинский.

Он также выразил мнение, что представители власти выбрали явно незаконный путь, и ни о каком преодолении раскола в украинском Православии не помышляют. «Все действия по созданию так называемой «единой помесной церкви» являются лишь частью президентской избирательной кампании. И в угоду этой кампании власть только еще больше разрывает нашу страну, все повышая и повышая градус нетерпимости и розни», уверен парламентарий.

С точки зрения Новинского «вместо пути примирения и сшивания Украины, пути уврачевания ее ран команда Президента решила сыграть на самых болезненных, самых опасных противоречиях, рискуя остатками мира между украинцами и будущим Украины как таковой». Политик призвал всех государственных служащих, особенно представителей Службы Безопасности Украины и прокуратуры, неукоснительно выполнять Конституцию и законы Украины. Т.к. закон об СБУ напрямую запрещает необоснованное ограничение прав и свобод граждан и предусматривает ответственность за такие действия. «Каждый сотрудник Службы Безопасности и прокуратуры, замешанный в фабрикации дел и преследовании духовенства и прихожан УПЦ, обязательно будет отвечать по всей строгости закона», уверен он.

 

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